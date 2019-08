Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Randalierende Männer beschädigen abgestellten Leichtkraftrad-Roller

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Judenstraße, Mittwoch, 14. August 2019, 02.00 Uhr. In der Nacht hörte eine 21-jährige Anwohnerin in der Judenstraße gegen 02.00 Uhr ein lauten Knall auf der Straße. Beim Nachschauen konnte sie zwei Männer wahrnehmen, die Bierflaschen durch die Gegend schmissen, unter anderem auch gegen vorhandene Mülleimer. Am Morgen stelle die Frau dann an ihrem vor dem Haus stehenden Roller fest, dass das linke Spiegelglas nicht mehr im Gehäuse vorhanden war und zersplittert unter dem Roller lag. Zu den beiden randalierenden Personen konnte die Geschädigte angeben, dass beide Personen Ende 20 bzw. Anfang 30 alt sind, beide schwarze Haare haben und dunkle T-Shirts und Jeans Hosen anhatten. Gesprochen hatten beide mit einem osteuropäischen Akzent. Der Wert des Spiegelglases wird mit ca. 100,- Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell