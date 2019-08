Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn- Von der Straße abgekommen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist an einer Mauer entlangschrammt und dann stehen geblieben. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb der Mann später in einem Krankenhaus.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell