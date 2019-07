Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 209 vom 28.07.2019

Selfkant (ots)

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am 28.07.2019, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 72jährige Frau aus Brunssum (Niederlande) zusammen mit ihrem 76jährigen Ehemann als Beifahrer in einem Pkw die L410, aus Richtung Koningsbosch (NL) kommend, in Richtung Brunssum. Unmittelbar hinter dem Kreisverkehr B056 geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug zunächst nach rechts, nachfolgend nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw und blieb auf der rechten Seite in der Böschung liegen. Beide Insassen wurden schwer verletzt - der eingesetzte Notarzt konnte vor Ort eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Aachen, der Mann mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus Heinsberg verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L410 im Bereich der Unfallörtlichkeit bis ca. 18:15 Uhr komplett gesperrt werden.

