POL-PDLU: Frankenthal: Weitere Unfallflucht durch aufmerksamen Zeugen aufgeklärt

Frankenthal (ots) - Am 06.09.18, gegen 16:20 Uhr, kann eine weitere Verkehrsunfallflucht durch einen aufmerksamen 53- jährigen Zeugen aufgeklärt werden, da dieser eine 54- jährige BMW- Fahrerin dabei beobachtet, wie sie in der Westlichen Ringstraße gegen einen parkenden Ford Mondeo fährt und flüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1400,-EUR zu kümmern. Auch diese Dame muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

