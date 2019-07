Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 28.07.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen - Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstag (25. Juli), 08.00 Uhr und 17.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter vermutlich durch ein gekipptes Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Pannhaus ins Haus. Im Haus wurde eine weitere Türe aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Gangelt - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag (25. Juli) 08.00 Uhr und Samstag (27. Juli) 16.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Pilsstraße ein. Die Täter gelangten vermutlich über das umfriedete Grundstück auf die Terrasse und versuchten dort zunächst vergeblich eine Scheibe einzuschlagen. Als dies misslang, hebelten sie die Terrassentüre auf. Die Täter durchsuchten das Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit einer schwer- und drei leichtverletzten Personen

Am Samstag (27.Juli) gegen 16.15 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/Bundesstraße 221/Industriestraße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Eine 39-jährige Frau aus Heinsberg befuhr mit ihrem PKW Renault die vorfahrtberechtigte Karl-Arnold-Straße aus Richtung Oberbruch kommend in Richtung Borsigstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem PKW VW Caddy die Industriestraße aus Richtung Siemensstraße kommend in Richtung Karl-Arnold-Straße und beabsichtigte diese zu überqueren. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung ausgefallen.

Der 41-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW der 39-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW des 41-Jährigen und prallte gegen den PKW VW Sharan eines 49-jährigen Mann aus Heinsberg, der aus Geilenkirchen kommend an der Abfahrt der B221 verkehrsbedingt wartete und blieb dort liegen.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeugführer sowie der 39-jährige Beifahrer der 39-Jährigen verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 39-Jährige mit ihrem Beifahrer sowie der 41-Jährige mit dem Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Dort musste die 39-jährige stationär verbleiben. Die sofortige Behandlung der Verletzung des 49-Jährigen war nicht erforderlich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Geilenkirchen-Lindern - Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Ein 59-jähriger Mann aus Geilenkirchen fuhr am Samstag (27.Juli) gegen 14.00 Uhr mit seinem PKW Citroen die Landstraße 228 aus Richtung Linnich kommend in Richtung Lindern. Unmittelbar vor dem Orsteingang Lindern kam er im Kurvenbereich aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde der Geilenkirchener schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 228 zwischen der Einmündung Kreisstraße 6 und der Einmündung Winkelstraße gesperrt.

