POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizei Zweibrücken (ots)

Auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW am 11.05.2019, gegen 13:30 Uhr, einen Verbindungsweg zwischen den Parkreihen. Dabei stieß er beim Vorbeifahren an die Anhängerkupplung eines dort geparkten weißen VW Golf Kombi mit PS-Kennzeichen. An dem Golf Kombi entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Hinweise auf mögliche Verursacher werden derzeit überprüft.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

