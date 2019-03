Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw am Hallenbad

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am 11. März (Montag) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr eine Fotoausrüstung und eine blaue Outdoor-Jacke aus dem Kofferraum eines Pkw Hyundai. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz des Hallenbades an der Pestalozzistraße.

