Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindergarten und Pfarrhaus

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Messweg drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (12. März) in einen dortigen Kindergarten ein. Auch im angrenzenden Pfarrhaus wurde eine Tür aufgehebelt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

