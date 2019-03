Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 42-Jährige nach Verkehrsunfall nicht ansprechbar, Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 13 ist am Montag, 11. März, gegen 3 Uhr, eine 42-jährige Frau verletzt worden. Sie wurde in ihrem roten Fiat Punto angetroffen und war nicht ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie mit ihrem Pkw aus Richtung der Kreuzung Janses Mattes kommend in Richtung Straeten. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß sie mit dem Fahrzeug gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell