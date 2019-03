Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Audi A6 nach Wohnungseinbruch entwendet

Wassenberg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Weststraße wurde am Sonntag (10. März) ein brauner Pkw der Marke Audi, Typ A6 Avant mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) gestohlen. Auf welche Weise die unbekannten Täter ins Haus gelangten, muss noch ermittelt werden. Sie stahlen außerdem Armbanduhren, Bargeld und ein Tablet.

