Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw beschädigt

Erkelenz (ots)

An der Neusser Straße (P+R-Anlage am Bahnhof) wurden in der Zeit zwischen Montag, 4. März und Samstag, 9. März beide Außenspiegel an einem Pkw abgebrochen. Auf der Alemannenstraße ist in der Nacht zwischen dem 9. März (Samstag) und dem 10. März (Sonntag) der Außenspiegel der Fahrertür eines weiteren Pkw abgerissen. Auch auf dem Parkplatz hinter der ERKA-Sporthalle am Schulring beschädigten Unbekannte die Tür der Fahrerseite eines Wagens. Diese Tat ereignete sich am Sonntag (10.März). In allen drei Fällen blieben die Täter unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell