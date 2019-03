Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg (ots)

Der Geschädigte hatte seinen weißen Pkw Seat auf dem P+R Parkplatz an der Wurmtalbrücke am 8. März (Freitag) abgestellt. Am 9. März (Samstag) musste er feststellen, dass unbekannte Täter an seinem Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Wagen fehlte ein mobiles Navigationsgerät mitsamt der Halterung, das im Handschuhfach lag. Zudem bauten sie das Bedienelement der Klimaanlage aus und nahmen es ebenfalls mit.

