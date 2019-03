Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher traf auf Bewohnerin und flüchtete

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Sonntag (10. März) verschaffte sich gegen 2.20 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße. Unmittelbar nach dem Betreten der Wohnung bemerkte er, dass Bewohner anwesend waren. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Der Mann war etwa 160 Zentimeter groß, hatte helleres Haar und eine schmale Statur. Er trug dunkle Kleidung. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Beobachtungen machte, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

