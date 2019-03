Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer flüchtet nach Unfall mit drei Leichtverletzten

Übach-Palenberg (ots)

Gegen 5.40 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw Ford Focus am Sonntag (10. März) auf der Landstraße 225 von Übach-Palenberg kommend in Richtung Baesweiler. Im Verlaufe der Fahrt kam er mit dem Wagen, in dem sich noch vier weitere Mitfahrer befanden, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Drei Insassen erlitten dabei leichte Verletzungen und der Pkw wurde stark beschädigt. Weiterer Schaden entstand an einem entgegenkommenden Pkw Ford Fiesta, dessen Fahrer über Fahrzeugteile des Ford Focus fuhr. Ohne sich um die Verletzten bzw. den verursachten Verkehrsunfall zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Pkw Ford Focus zu Fuß von der Unfallstelle. Bei den Verletzten handelte es sich um eine 44-jährige Frau sowie einen 46-jährigen und einen 27-jährigen Mann, alle aus Baesweiler stammend. Sie wurden von den hinzugerufenen Rettungskräften mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L225 zeitweise gesperrt. Die weiteren Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer des Pkw Ford Focus um einen 21-jährigen Mann handeln dürfte. Die Polizei hat dazu weitere Ermittlungen eingeleitet.

