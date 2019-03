Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 69 vom 10.03.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten

Gangelt-Kreuzrath, Einbruch in Baucontainer Am Samstag, 09.03.2019 um 21.50 Uhr, brachen zwei unbekannte männliche Täter in einen Baucontainer an der Hauptstraße ein und entwendeten zwei Steinsägen.

Heinsberg-Dremmen, Einbruch in Rohbau In der Zeit zwischen Freitag, 08.03.2019, 18.30 Uhr und Samstag, 09.03.2019, 08.30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen gesicherten Rohbau auf der Straße Bleckden ein und entwendeten diverses Werkzeug.

Selfkant-Havert, Einbruch in Wohnhaus Am Samstag, 09.03.2019 gegen 18.10 Uhr brachen mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Hauptstraße ein. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

