Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 09.03.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg- Laffeld Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb Der Neubau eines landwirtschaftlichen Betriebes war Ziel eines Einbruches in der Freitagnacht. Man versuchte an mehreren Stellen gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Schließlich gelangte man in das Gebäude, machte aber offensichtlich keine Beute.

Übach- Palenberg Einbruch in Bauwagen An einer Baustelle in der Friedrich- Ebert- Straße wurde in der Nacht zum Freitag ein Baucontainer aufgebrochen. Die Schließvorrichtung wurde aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine hochwertige Verdichtungsmaschine entwendet.

i.A. Nause, PHK

