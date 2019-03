Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festzelt aufgebrochen

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Ein Festzelt an der Kreisbahnstraße war zwischen dem 4. März (Montag) und 6. März (Mittwoch) das Ziel unbekannter Täter. Sie schnitten die Zeltplane auf und gelangten so ins Innere, von wo sie eine Zapfanlage entwendeten. (Wir berichteten bereits über zwei ähnliche Fälle aus Gangelt mit PB Nr. 64 vom 5. März und 65 vom 6. März 2019) Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

