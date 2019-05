Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eisenstangen in Feldweg vergraben

Höheinöd (ots)

Zu einer sehr gefährlichen Situation kam es am Samstagmittag auf einem Feldweg in der Gemarkung Höheinöd. Ein Jagdausübungsberechtigter fuhr mit seinem Pkw in Richtung seines Jagdreviers. Hierbei nutzte er einen Feldweg. Während dem Befahren des Feldweges gab es plötzlich einen Schlag am Unterboden des Pkw, weswegen er sofort anhielt. Bei der anschließenden Nachschau an seinem Pkw musste der Jagdausübungsberechtigte feststellen, dass jemand vorsätzlich eine Eisenstange in mitten des Weges eingegraben hatte, die noch so weit aus dem Boden ragte, dass man sich beim Überfahren sein Fahrzeug beschädigen konnte. Bei der Anzeigenauf-nahme durch die Polizei konnte auf demselben Weg nur einige Meter weiter, noch eine solch vergrabene Eisenstange festgestellt werden. Der Jagdausübungsberechtigte gab an, dass dieser "Anschlag" wohl eindeutig ihm galt, da nur er diesen Weg regelmäßig benutzt. Glücklicherweise hätte er sich aber seinen Pkw vermutlich nicht erheblich beschädigt. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben.

