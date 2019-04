Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau-Altneudorf

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Hauswand gekracht - Sperrung der Altneudorfer Straße aufgehoben - Pressemeldung Nr. 2

Schönau-Altneudorf (ots)

Das beim Verkehrsunfall am Ostermontag in Altneudorf beschädigte Haus wurde durch das THW Ladenburg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Altneudorf abgestützt. Die Altneudorfer Straße wurde gegen 16.40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, ist aber bis auf weiteres nur einspurig befahrbar. Eine entsprechende Beschilderung wurde eingerichtet. Ein Statiker wird nun die weiteren Maßnahmen prüfen. Die Höhe des Schadens am Haus ist noch immer unbekannt.

