Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau-Altneudorf

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Hauswand gekracht - Sperrung der Altneudorfer Straße - Pressemeldung Nr. 1

Schönau-Altneudorf (ots)

Ein 29-jähriger Mann befuhr Ostermontagmorgen, gegen 07.20 Uhr, mit seinem Opel die Altneudorfer Straße in Schönau-Altneudorf in Fahrtrichtung Heiligkreuzsteinach. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 29-Jährige mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Hausecke eines anliegenden Wohnanwesens. Der Opelfahrer wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung als Unfallursache kann ausgeschlossen werden. Der Opel wurde total beschädigt. Der Schaden wird auf 8.000.- Euro geschätzt. Das Haus ist aktuell einsturzgefährdet. Glücklicherweise ist dieses momentan unbewohnt. Die Altneudorfer Straße ist im Bereich der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Wie lange die Vollsperrung andauert, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Zunächst muss die Statik des Hauses durch das THW überprüft werden. Der entstandene Schaden an dem Haus kann noch nicht beziffert werden. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

