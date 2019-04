Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand eines Rollers - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 02.00 Uhr, geriet ein in der Carl-Benz-Straße in Mannheim abgestelltes Kleinkraftrad, ein Piaggio Roller, in Brand. Die Flammen griffen auf einen benachbarten Mercedes über, so dass auch dieser in Vollbrand geriet. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein, in der unmittelbaren Nähe geparkter, Alfa Romeo im Frontbereich sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim kam vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9.000.- Euro, davon ca. 800.- Euro am Roller, ca. 3.200.- Euro am Mercedes, ca. 3.000.- Euro am Alfa Romeo, und ca. 2.000.- Euro an der Straßenlaterne. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen oder Personen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 / 174 4444 zu melden.

