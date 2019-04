Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Festnahme einer gesuchten Person - Drogen beschlagnahmt

Mannheim (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt erkannte Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, am Schillerplatz in Mannheim eine Person wieder, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei Erkennen der Polizisten flüchtete der 24-jährige Mann aus Mannheim zu Fuß in Richtung Breite Straße. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Gesuchten konnten ca. 31 g einer pulvrigen Substanz, vermutlich Amphetamin, gefunden und beschlagnahmt werden. Der 24-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter, zur Eröffnung des Haftbefehls, vorgeführt. Außerdem muss er noch mit einer Anzeige wegen Drogenbesitzes rechnen.

