Polizei Wuppertal

POL-W: W - Insassen bei Auto-Überschlag nur leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - am Samstag, den 07.09.2019, um 11:45 Uhr überschlug sich auf der L74 in Richtung Sonnborner Kreuz ein Auto und stieß gegen einen Böschungsbaum. Die Insassen konnten sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Auf regennasser Fahrbahn verlor der 20-jährige Fahrer eines BMW bei vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchschlug dabei die Leitplanke, überschlug sich und kam erst nach gut 30 Metern an einem Baum zum Stehen. Sowohl der Fahrer, als auch die Beifahrerin (21) konnten sich durch die Türen des auf dem Dach liegenden Autos befreien. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Solinger keinen Führerschein besitzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten teilweise gesperrt werden. (jb)

