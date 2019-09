Polizei Wuppertal

POL-W: W - Faustschlag führt zu schwerer Verletzung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 3.9. gegen 18:30 Uhr kam es auf der Alten Freiheit in Elberfeld zu einem handgreiflichen Angriff auf einen 43-jährigen Wuppertaler. Das Opfer erlitt bei einem Faustschlag schwere Gesichtsverletzungen und musste sowohl vor Ort, als auch in der Folge im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Nach dem Hieb schlug der Geschädigte zudem auf dem Boden auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der alkoholisierte Beschuldigte (48), der ebenfalls in Wuppertal wohnhaft ist, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell