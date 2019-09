Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02.09.2019, 16.20 Uhr, befuhr eine 58jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Volvo den Trendelbuscher Weg in Richtung Schierbrok. Aufgrund gesundheitlicher Probleme übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Kia und prallte gegen das Fahrzeug. Durch die Kollision wurde die Fahrzeugführerin und ihr 18jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf 11000 Euro geschätzt.

