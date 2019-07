Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte entsorgen große Mengen Hausrat illegal in Altkleidercontainer

Eschwege (ots)

Wie Anfang der Woche durch die Gemeinde Ringgau mitgeteilt wurde, haben Unbekannte Müll und größere Teile von Hausrat, der offenbar aus einer Haushaltsauflösung stammt, in einem aufgestellten Altkleidercontainer in Ringgau-Grandenborn entsorgt. Der Container steht in Grandenborn in der Straße In der Röste. Festgestellt wurde der Sachverhalt bereits am Freitag, als die Entleerung des Containers durch die zuständige Firma erfolgte. Der Zeitraum der illegalen Entsorgung kann lediglich zwischen dem 01.04.2019 und dem 26.07.2019 eingegrenzt werden. Bei dem entsorgten Hausrat handelt es sich u.a. um Töpfe, Pfannen, Plastikschüsseln, Vasen, Kleidungsstücke und diverse andere Gegenstände. Auf dem beigefügten Bild sind z.T. die Gegenstände erkennbar. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

