Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brände; Auto aufgebrochen; Alkohol - und/oder Betäubungsmittel; Der Schwindel mit der Wechselmasche; Aufmerksamer Zeuge - Sachbeschädigung geklärt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Brände

1. Cappel - Feuer durch Böller?

In der Nacht zum Samstag, 31. August, stand gegen 02.45 Uhr brannte in der Straße Auf dem Halmburger eine Gartenhecke. Brandursache könnten nach ersten Ermittlungen Böller gewesen sein. Der Heckenbrand wirkte sich auf die angrenzende Hauswand aus. Insgesamt entstand ein Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe. Die Polizei fand auf mehreren Gartengrundstücken in den Straßen Auf dem Halmburger und in der Simmestraße mehrere Knallkörper und stellte sie sicher. Hinweise auf die Benutzer der Böller und/oder die Verursacher des Heckenbrandes ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur Brandzeit, bzw. davor oder auch danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Brennende Mülltonnen

Ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit sehr kurzen Haaren, möglicherweise auch Glatze, bekleidet mit einer schwarzen sogenannten Cargohose und einem weißen T-Shirt flüchtete nach der Feststellung eines Brandes von mehreren Mülltonnen. Es besteht der Verdacht, dass dieser Mann, er hatte einen beigefarbenen Rucksack dabei, die Abfallbehälter in der Violastraße angezündet hat. Der Brand war am Freitag, 30. August, gegen 23.40 Uhr. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Lohra

Die Feuerwehr löschte in der Straße In der Pitz insgesamt 3 brennende Abfallbehälter. Der Schaden beträgt mindestens 600 Euro. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Brandzeit am frühen Freitagmorgen, 30 August, 05.34 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Auto aufgebrochen -Apple-Smartwatch gestohlen

Aus einem am Bärenbach bei der Stadthalle abgestellten schwarzen Seat Alhambra stahl ein Dieb eine schwarze Apple Watch mit Edelstahlarmband. Die Uhr hat einen Zeitwert von mindestens 1300 Euro. Die Tat war am Freitag, 30. August, zwischen 07.30 und 14 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol - und/oder Betäubungsmittel

1. Neustadt

In der Nacht zum Sonntag, 01. September setzte sich ein 54-jähriger Mann ans Steuer seines Autos, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Die Autofahrt endete um 02.10 Uhr in Neustadt nach dem der Test fast 1,1 Promille angezeigt hatte. Die Polizei veranlasste zudem die notwendige Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

2. Stadtallendorf

Am Freitag, 30. August, gegen 15.30 Uhr zog die Polizei Stadtallendorf einen 22 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr. Der Drogentest des Mannes hatte positiv auf THC reagiert. Die Polizei entließ den jungen Mann nach der Blutprobe.

Weimar - Der Schwindel mit der Wechselmasche

Am Samstag, 31. August, gegen 15.45 Uhr waren zwei Betrüger mit dem typischen Wechselfallenschwindel in einem Lebensmittelmarkt erfolgreich. Der eigentliche Geldwechsler war vermutlich noch Jugendlich. Er war schlank, vermutlich südländischer Herkunft und bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Er trug einen goldenen Fingerring. Der Begleiter und Mittäter war vermutlich gleicher Herkunft, ca. 35 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug ein weißes Unterhemd. Der Jüngere kaufte und bezahlte zunächst ein Überraschungsei. Er bat die Kassiererin im Anschluss um den Wechsel seiner insgesamt 500 Euro. Er wollte für seine 20´er gerne 50 Euro-Scheine. Als die Kassiererin sich auf den Wechselwunsch einließ folgte unmittelbar ein fortwährendes Ablenken durch eine intensive Gesprächsführung. Als die zweite Kassiererin dazwischen gehen wollte, griff der mutmaßliche Mittäter ein und lenkte seinerseits diese Angestellte ab. Durch mehrfache Wechselwünsche bereicherte sich der Betrüger letztlich um mehr als zweihundert Euro. Die beiden Gesuchten fuhren schließlich mit einem schwarzen Van mit ausländischen Kennzeichen davon. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Aufmerksamer Zeuge - Sachbeschädigung durch 17-Jährigen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei a, Sonntag, 01. September, um 07.10 Uhr, einen jungen Mann, der beim Durchqueren der Unterführung in der Niederkleiner Straße gegen ein Oberlicht schlug. Die Polizei überprüfte die Lampe und stellte einen Schaden fest. Der 17-Jährige muss sich demnächst für diese Sachbeschädigung verantworten.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell