Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Teure Umarmung; Weißen Citroen verkratzt; 3 x Reifen beschädigt; 2 Einbrüche; Kinderrad eingepackt, Missglücktes Wendemanöver-Unfallverursacher flüchtete

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Eine teure Umarmung

Der scheinbar spontane Dank für eine Spende stellte sich für einen 42-jährigen Mann als teure Umarmung heraus. Der hilfsbereite Mann reagierte auf die "Ansprache" eines angeblich taubstummen Spendensammlers und übergab 10 Euro. Noch bevor er seine Geldbörse wieder wegsteckte, umarmte der Spendensammler den Mann. Dabei gelang es ihm, auch noch das Restgeld aus der Geldbörse zu stehlen. Den Verlust bemerkte der Mann erst Minuten später. Zu dieser Zeit war der Sammler bereits verschwunden. Eine Beschreibung liegt leider nicht vor. Die Tat war am Donnerstag, 29. August, gegen 15.30 Uhr am Erlenring. Wem ist der Spendensammler noch aufgefallen? Wer kann ihn beschreiben oder sonstige nähere Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Friebertshausen - Weißen Citroen verkratzt

Am Montag, 26. August stellte die Besitzerin einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro an ihrem weißen Citroen C 1 fest. Der rechte Kotflügel und die Beifahrertür waren verkratzt. Der Kleinwagen parkte zur Tatzeit zwischen Montag, 19 und Montag 26. August auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Heckenstück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130.

Michelbach - 3 x Reifen beschädigt

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Knechtbach wurden zum dritten Mal Opfer einer Sachbeschädigung an einem ihrer beiden Autos. In jetzt insgesamt drei Fällen zwischen Mai und August beschädigten unbekannte jeweils immer einen Reifen eines Renault ZOE oder eines Citroen Berlingo. Die Besitzer entschlossen sich nach dem nunmehr dritten Vorfall zur Erstattung einer Anzeige. Die letzte Tat war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 07. August, die beiden ersten Ende Mai. Die Autos standen jeweils in der Hofzufahrt zum Haus. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Gaststätteneinbrecher hebelt Spielautomaten auf

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Hoherainstraße erbeutete der Täter in der Nacht zum Freitag, 30. August, zwischen 03 und 06 Uhr das Bargeld aus zwei aufgebrochenen Geldspielautomaten. Der Zutritt erfolgte durch die aufgehebelte Eingangstür. Die genaue Summe des erbeuteten Bargeldes aus den Automaten steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Reddehausen - Keine Beute bei Gaststätteneinbruch

Beim Einbruch in die Gaststätte in der Karlstraße blieb der Täter nach ersten Prüfungen offenbar ohne Beute. Der Ein- und Ausstieg durch ein aufgebrochenes gekipptes Fenster neben der Eingangstür war in der Nacht zum Donnerstag, 29. August, zwischen 22 und 06.25 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit in oder rund um die Gaststätte verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Breidenbach - Kinderrad eingepackt

Am Mittwoch, 28. August, gegen 21.50 Uhr fuhr ein weißer Kastenwagen mit einem BLB-Kennzeichen durch Breidenbach. Wie Zeugen beobachteten, verluden die Insassen dieses Autos in der Hintalstraße ein Kinderrad. Das Rad lehnte an der Hauswand im Hof eines Anwesens. Die Zeugen beschrieben die Insassen als einen jungen Mann mit Drei-Tage-Bart im Alter von 20 bis 25 Jahren und ein vielleicht 11-jähriges Kind. Der Zeuge geht von osteuropäischer Herkunft aus. Wem ist der Wagen noch aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu dem Auto und/oder den Insassen machen? Wo ist das schwarz gelbe Kinderrad aufgetaucht? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wittelsberg - Missglücktes Wendemanöver - Delle hinten links -Verursacher flüchtete

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einer Unfallflucht zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 07.30 Uhr am Donnerstag, 29. August. Unfallort war die Eschbaumstraße, betroffen ein schwarzer Seat Ibiza. Der Seat parkte ordnungsgemäß vor dem Anwesen Eschbaumstraße 24. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1200 Euro. Nach den Spuren könnte es bei einem Wende- oder Rangiermanöver zur Kollision gekommen sein. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich zu melde, Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

