Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuzschmierereien, Mercedesstern weg; Diebstahl von Radnabenkappen; Schwerlasttransporter überholt - Kollision mit Begleitfahrzeug - Verursacher schaltet Licht aus und flüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Hakenkreuzschmierereien

Im Lärchenweg in Wehrda sprühten der oder die Täter mit grell pinker Farbe unterschiedlich große Hakenkreuze auf eine Litfaßsäule, eine Plakatwand und die frisch verputzte Fassade eines Neubaus. An dieser Fassade entstand auch der größte Schaden. Dort nahm das verbotene Symbol eine Fläche von 1,5, mal 1,5 Metern ein. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit der Schmierereien nur einschränken auf die Zeit zwischen 20 Uhr am Dienstag und 20 Uhr am Mittwoch, 27. August. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat die Tat beobachtet und kann den oder die Täter beschreiben? Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an Tel. 06421/406-0,

Marburg - Mercedesstern weg

Ein Dieb stahl von einem weißen A-Klasse Daimler mit Kasseler Kennzeichen den Mercedesstern mit integriertem Abstandswarner. Der Pkw parkte zur Tatzeit zwischen 11 Uhr am Montag, 26 und 17 Uhr am Mittwoch, 28. August, auf dem Parkplatz des Theaters am Schwanhof. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Diebstahl von Radnabenkappen

Nach Angaben der Besitzerin eines anthrazitfarbigen Audi Q2 fehlten nicht nur an ihrem Auto die zentralen Radnabenkappen, sondern auch an weiteren in der Friederich-Ebert-Straße geparkten Fahrzeugen. Der Diebstahl am Audi war zwischen 20.55 Uhr am Dienstag und 13.05 Uhr am Mittwoch, 28. August. Wie viele Fahrzeuge letztlich von einem gleichartigen Diebstahl betroffen waren, steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die damit im Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Lahntal - Schwerlasttransporter überholt - Kollision mit Begleitfahrzeug - Verursacher schaltet Licht aus und flüchtet

Im Verlauf des Überholens eines aus insgesamt vier Fahrzeugen bestehenden Schwertransports kollidierte der Überholer mit einem Begleitfahrzeug. Nach der Kollision schaltete der Unfallverursacher das Licht aus, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr von der B 62 zwischen Buchenau und dem Lahntal an der ersten Abfahrt nach Kernbach ab. Die Fahndung nach dem nach Zeugenaussagen verursachenden Ford Ranger oder einem ähnlichen PickUp verlief erfolglos. An dem gestreiften Begleitfahrzeug, einem weißen Mercedes-Van entstand am linken Außenspiegel ein Schaden. Mögliche übereinstimmende Schäden müssten sich an dem gesuchten Auto am rechten Spiegel befinden. Der Unfall war in der Nacht zum Donnerstag, 29. August, gegen Mitternacht. Alle Fahrzeuge fuhren über die B 62 von Buchenau nach Marburg. Dem Schwertransport fuhren zwei Begleitfahrzeug voraus, ein weiteres folgte. Der nachfahrende Wagen wies herannahende Fahrzeuge mit einer Lichttafel auf ein Überholverbot hin. Der Überholende ignorierte die Warntafel, überholte und streifte dann den unmittelbar vor dem Transport fahrenden zweiten Wagen der gesamten Kolonne. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 bitten um sachdienliche Hinweise.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell