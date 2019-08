POL-MR: Einbrecher erfolglos; Sachbeschädigung; Schwarzen Opel Kombi gestreift; Pkw-Schaden bei Rangiermanöver?- Hinweise zu Sattelzug erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Lohra - Einbrecher erfolglos

Ein Einbrecher scheiterte an der Sicherheit einer Lagerhalle im Steinweg. Trotz zweier Versuche an der Eingangstür und einem Tor schaffte es der Täter nicht, einzudringen. Der versuchte Einbruch war zwischen 18.35 Uhr am Dienstag und 05.50 Uhr am nächsten Morgen. Wer hat in dieser Zeit im Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederwalgern - Sachbeschädigung

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 28. August, zwischen 19.10 und 07.40 Uhr im Kreuzweg. Dort hat jemand mutwillig eine Schraube in einen Schließzylinder gedreht und abgebrochen und so das Öffnen der Tür zu der Praxis in dem Mehrfamilienhaus von außen unterbunden. Zusätzlich urinierte vermutlich der gleiche Täter noch auf die Treppe und gegen den Glaseinsatz der Tür. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Endbach - Schwarzen Opel Kombi gestreift

Die offensichtlichen Schleifspuren über die beiden Türen der Fahrerseite deuten auf eine Kollision beim Vorbeifahren hin. An dem betroffenen Opel Astra Kombi entstand ein Schaden von mindestens 750 Euro. Der Kombi stand zur Unfallzeit zwischen 17 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag, 27. August ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Am Waldweg 7. Der Fahrer fand weder eine Nachricht am Auto noch meldete der Verursacher den Schaden bei der Polizei. Hinwiese auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang leider ebenfalls nicht vor. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat Geräusche und dabei ein Fahrzeug wahrgenommen, was mit dem Unfall im Zusammenhang stehen könnte? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Bürgeln - Pkw-Schaden bei Rangiermanöver? -Hinweise zu Sattelzug erbeten

Hängt das Rangiermanöver eines Sattelzuges mit dem später festgestellten Schaden am schwarzen VW Passat Kombi zusammen? Dieser Frage gehen gerade die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach. Der hauptsächlich vorne links beschädigte Kombi stand komplett auf dem Gehweg vor dem Anwesen Marburger Landstraße 34. Der Lastwagenfahrer fuhr vom Rennweg durch die Marburger Straße. In der Kurve musste er, um sie passieren zu können, rangieren. Dieses Rangiermanöver war zwischen 06.25 und 06.40 Uhr. Die VW-Besitzerin selbst hatte das Manöver beobachtet, sowohl eine unmittelbare Kollision und den Schaden an ihrem Auto aber selbst nicht mitbekommen. Den Schaden meldete ihr kurze Zeit danach eine weitere Zeugin. Die Polizei konnte den Sattelzug im Ort nicht mehr antreffen. Ob jetzt tatsächlich der Lastwagenfahrer den Schaden beim Manövrieren verursacht hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Sattelzug. Es handelte sich um einen Lkw mit blauem Sattelauflieger mit der Aufschrift "Graefen". Wer hat das Fahrzeug in Bürgeln noch gesehen? Wer kann nähere Angaben dazu machen (z.B. Kennzeichen/Fahrerbeschreibung)? Wo hat der Wagen angeliefert oder Ladung aufgenommen?

