Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alarmanlage vertreibt Einbrecher; Über 90-Jährige Opfer von Trickdieben; Reifen geplatzt - Brandspuren auf der Felge

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sterzhausen - Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Beim Versuch, die Tür zu einer Gaststätte aufzuhebeln, löste der Täter die Alarmanlage aus. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Der versuchte Einbruch in der Wittgensteiner Straße war in der Nacht zum Montag, 26. August, um kurz nach 02 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Über 90-Jährige Opfer von Trickdieben

Am Montag, 26. August, bemerkte eine über 90 Jahre alte Seniorin das Fehlen ihrer Reisetasche. In der schwarzen Tasche hatte sie Geld, Schmuck und Wertpapiere in fünfstelligem Gesamtwert deponiert. Die Seniorin erinnerte sich, ohne den genauen Tag nennen zu können, an eine ungewöhnliche Begegnung in der Woche vor dem Mittwoch, 21. August. An diesem Tag hatte sie "Besuch" von zwei ihr unbekannten Frauen. Nachdem diese sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung verschafft hatten, brachten sie ihr Opfer dazu, einen Umschlag zu holen und angeblich für die Nachbarin zu beschriften. Zusätzlich hielten die Damen ihr ein großes Tuch vors Gesicht und nahmen ihr so zumindest teilweise die Sicht. Das sei die einzige Situation gewesen, die sie mit dem Verlust der Tasche in Verbindung bringen könne, sagte die rüstige Dame. Sie beschrieb die Frauen, die dieses typische Verhalten von Trickdieben zeigten. Demnach war eine etwa Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und nicht sehr schlank. Sie hatte kurze blonde Haare und sprach schlecht Deutsch. Die andere Frau war deutlich älter (Mitte 60 Jahre) und etwas größer (ca. 1,65 Meter) und eine Figur etwa Größe 44/46. Die Haare waren grau und gekräuselt. Sie sprach gutes Deutsch. Wer kann zu diesen Frauen weitere Hinweise geben? Wer kann sich an dieses ungleich alte Paar erinnern? Der Tatort des Trickbetrugs war die Nordstadt rund um die Neue Kasseler Straße und Afföllerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Reifen geplatzt - Brandspuren auf der Felge

Aufgrund der Spuren an dem hinteren linken Rad besteht der Verdacht, dass Unbekannte den Reifen mutwillig entzündeten. Der Reifen platzte, ein weiterer Schaden entstand nicht. Der betroffene schwarze BMW330i parkte zur Tatzeit am Montag, 26. August, zwischen 01 und 06.30 Uhr in der Dresdener Straße. Wer hat in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell