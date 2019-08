Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vier Scheiben verkratzt - 3000 Euro Schaden ; Ertappte Diebe flüchteten; Maisfeld niedergetrampelt; Metalldiebe auf dem Friedhof Unfallberichte mit Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Vier Scheiben verkratzt - 3000 Euro Schaden

Obwohl sich die Tatzeit der Sachbeschädigungen relativ genau auf knapp 30 Minuten einschränken lässt, gibt es derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter, die durch das Verkratzen von vier Fensterscheiben der Georg-Büchner-Schule einen Schaden von mindestens 3000 Euro anrichteten. Die Sachbeschädigung passierte am Mittwoch, 21. August, zwischen 18 und 18.30 Uhr. An einem Fenster befanden sich "nur" lange Kratzspuren. Auf die anderen Fenster ritzten der oder die Täter beleidigende Schriftzüge mit vorwiegend schulischem Bezug. Wer hat zur Tatzeit an der Schule Am Lohpfad Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Neustadt - Ertappte Diebe flüchteten

Plötzlich auftauchende Zeugen störten drei offenbar junge Männer oder Jugendliche beim Diebstahl der sogenannten Sturzschutzmatten am Parcour beim Jugendzentrum in Neustadt (An der Weißmühle). Die Täter ließen die bereits demontierten Matten liegen und flüchteten Richtung Freibad. Durch das unfachmännische Lösen der Matten entstand ein Schaden an den Verbindungen. Die zeugen beschreiben die Täter als drei ca. 17 Jahre alte Personen. Einer war ziemlich dick und trug ein weißes T-Shirt und eine Baseballkappe. Der andere war schlank und dunkel gekleidet. Vom Dritten ist lediglich die dunkle Bekleidung bekannt. Wer hat diese beschriebenen Personen zur Tatzeit am Freitag, 23. August, gegen 20.15 Uhr, noch gesehen? Wer kann sie näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung führen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Michelbach - Maisfeld niedergetrampelt

Auf noch nicht feststehende Art und Weise vernichteten Unbekannte ca. 500 Quadratmeter eines Maisfeldes. Es sieht aus, als haben die Täter das Feld betreten und dann die Pflanzen platt getreten. Dem Landwirt entstand ein Schaden. Das Feld grenzt an das Michelbacher Neubaugebiet. Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 01. August und Mittwoch, 21. August, Beobachtungen gemacht, die mit der angezeigten Tat zusammenhängen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Metalldiebe auf dem Friedhof

Die Kripo Marburg ermittelt derzeit wieder wegen des Diebstahls von Metall vom Friedhof. Nach etlichen Vorfällen auf verschiedenen Friedhöfen im Landkreis zu Beginn des Jahres, diese Taten endeten abrupt Ende März, kam es im Verlauf der letzten Wochen zu neuerlichen Diebstählen von Metallgegenständen von Gräbern. Vom Friedhof an der Marburger Straße in Gladenbach verschwanden jeweils Kupfergrabschalen. In einem Fall lässt sich die Tatzeit auf die Nacht zum Samstag, 24. August beschränken. Die Tatzeit des anderen Diebstahls war zwischen dem 03 und 25. August. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Friedhof verdächtige Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind Fremde aufgefallen, die offensichtlich keinen Grabbesuch machten? Sollten solche verdächtigen Personen auffallen, bittet die Polizei um sofortige Benachrichtigung. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Ebsdorfergrund - Wild ausgewichen - Totalschaden - Fahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Sonntag, 25. August, um 17.45 Uhr auf der Landstraße 3125 zwischen Roßberg und Wermertshausen. Nach Aussage von Ersthelfern könnte ein älteres Ehepaar in einem Ford Kombi mit dem Kennzeichen MR- XY Zeuge des Unfallhergangs gewesen sein. Diese gesuchten Zeugen waren offenbar auf dem Weg zum Blues-Festival nach Laubach. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Eine 21 Jahre junge Frau wich auf dem Weg von Roßberg nach Wermertshausen nach einer Kurve einem querenden Wild aus. Das Auto, ein blauer Kombi kam dabei von der Straße ab, rutschte die Böschung hinab und blieb letztlich auf einem Baumstumpf stehen. An dem Auto entstand ein erheblicher Frontschaden, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20.000 Euro. Ein Rettungswagen transportierte die ansprechbare Frau ins Krankenhaus. Ein Abschleppwagen barg das Wrack. Eine Kollision mit dem Tier gab es nicht. Die gesuchte, und etwaige andere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Lahntal - Roter Mondeo im Graben - Wer ist gefahren?

Bereits am Samstag, 17. August, zwischen 21.30 und 22.15 Uhr landete ein roter Ford Mondeo am Kreisverkehr auf der B 62 zum Gewerbegebiet Sandhute im Graben. Nach den Ermittlungen vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der Pkw von Sarnau nach Goßfelden unterwegs war. Am Kreisverkehr zur Sandhute verlor der Fahrer die Kontrolle, fuhr offenbar links am Kreisverkehr vorbei, überfuhr die Verkehrsinsel und kam letztlich im Graben an der Kreisausfahrt nach Goßfelden zum Stillstand. Eine RTW-Besatzung hatte den verunfallten Pkw entdeckt. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Am Auto entstand ein erheblicher Frontschaden. Der Unterboden riss ab und Öl sickerte in den Graben. In Absprache mit der unteren Wasserbehörde band die Feuerwehr das Öl und trug die oberen Erdschichten ab. Die gesamten Unfallaufnahme-, Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis fast 23 Uhr an. Die nachträglichen Ermittlungen führten zu einem tatverdächtigen Fahrer. Die Polizei sucht zur weiteren Beweissicherung noch nach Zeugen des Unfalls. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des roten Mondeo mit dem Marburger Kennzeichen zur Unfallzeit machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Schulstraße oder Hasenlauf - Blauer 1´BMW angefahren

Der Schaden an dem blauen 1´er BMW ist hinten links und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Die Spuren deuten auf eine Kollision beim Ein- oder Ausparken hin. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich nicht. Mögliche Unfallorte am Donnerstag, 22. August, waren zwischen 07 und 14 Uhr die Schulstraße und anschließend bis etwa 18 Uhr die Straße Am Hasenlauf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 zu melden.

Marburg - Rad fahrende Kinder beschädigen blauen Opel

Nach Zeugenaussagen beschädigte eins von zwei Rad fahrenden Kindern einen blauen Opel Corsa. Ort des Unfalls am Freitag, 23. August, um 19.30 Uhr war einer der Parkplätze einer Firma in der Rudolf-Breitscheid-Straße 9-11. Die Kids fuhren von der Hannah-Arendt-Straße über den Parkplatz zur Anne-Frank-Straße. Einer stieß mit dem Fahrradlenker gegen das Heck des Opel. A, Opel entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Die Kinder, zwei etwa 10 -jährige Jungs, dunkel gekleidet, mit Fahrradhelm unterwegs auf Mountainbikes fuhren nach der Kollision weiter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

