POL-MR: Auf frischer Tat ertappt - Einbrecher festgenommen; Zwei Einbrüche; Reihenweise Autoscheiben zerstört; Autonavi gestohlen

Marburg - Auf frischer Tat ertappt - Einbrecher festgenommen

Dank der Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes nahm die Polizei in der Nacht zum Sonntag, 25. August, am Schuhmarkt drei Männer im Alter von Mitte 20 bis Anfang 30 Jahren vorübergehend fest. Es handelt sich nach den ersten Ermittlungen um vermutlich aus der Ukraine stammenden Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben. Sie verließen das Haus, in dem der Sicherheitsmann den Taschenlampenschein wahrgenommen hatte, und liefen der deswegen verständigten Polizei mit den gestohlenen Fahrrädern direkt in die Arme. Bei der Durchsuchung fand die Polizei neben den durchtrennten Fahrradschlössern Einbruchswerkzeug wie einen Bolzenschneider und einen mit Akku betriebenen Trennschneider. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.

Zwei Einbrüche

1. Eckelshausen - Gekipptes Fenster

Nach den ersten Ermittlungen nutzte ein Einbrecher ein gekipptes Fenster zum Einstieg und die Balkontür als Ausgang. Der Täter blieb in der Wohnung des Hauses in der Lahnstraße allerdings ohne Beute. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Samstag und 06 Uhr am Sonntag, 25. August. Wer hat in dieser Zeit in der Lahnstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Wetter - Fenster auf - Fernseher weg

Im Mönchstor nutzte ein Einbrecher ein offenstehendes Fenster. Der Täter stieg ein und stahl einen 50 Zoll großen Fernseher des Herstellers Telefunken. Die Kripo Marburg hofft auf Zeugen des Fernsehtransports. Die Tatzeit dieses Einbruchs liegt zwischen 15 Uhr am Samstag und 19.15 Uhr am Sonntag, 25. August. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Aus diesen aktuellen Anlässen heraus weist der Kriminalpolizeiliche Berater der Polizei Marburg-Biedenkopf nochmals eindringlich darauf hin, sein Haus oder die Wohnung auch beim kurzfristigen Verlassen immer gänzlich zu sichern. "Zur Sicherung gehört auch bei diesen Temperaturen die Fenster grundsätzlich komplett zu schließen und die Haus- und Nebeneingangstüren abzuschließen. Wer eine Alarmanlage besitzt. Sollte sie einschalten. Grundsätzlich gilt: Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen. Sie erleichtern den Einstieg und sie stellen absolut überhaupt kein Hindernis dar!" Der Kriminalpolizeiliche Berater berät umfassend, welche Sicherungsmöglichkeiten für die Wohnung und/oder das Haus bestehen. Den zuständigen Berater finden Interessenten im Internet auf der Seiter der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de.

Marburg - Reihenweise Autoscheiben zerstört

In der Nacht zum Sonntag, 25. August, gingen auf dem Parkdeck in der Nähe der Geschwister-Scholl-Straße 1 und auf dem Parkplatz des Anwesens Am Rain Autoscheiben an insgesamt mindestens 11 Fahrzeugen zu Bruch. Ein Großteil der Fahrzeuge war offensichtlich durchwühlt. Über etwaige Beute ist bislang nichts bekannt. Die Tatzeit war nach Mitternacht und vor 07 Uhr. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Autonavi gestohlen

Als der Besitzer am Sonntag, 25. August, um 05 Uhr zu seinem um 23 Uhr abgestellten grauen C 320 Daimler zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des fest in der Mittelkonsole verbauten Navigationsgerätes fest. Der Pkw parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Elzerain. Derzeit steht nicht fest, wie der Täter ins Auto kam. Ein weiterer Schaden an der Karosserie war nicht feststellbar. Wer hat zu diesem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

