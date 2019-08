POL-MR: Über 1,7 Promille; Polizei geht gegen Hauptunfallursachen vor; Zwei Hinweisschilder umgefahren - Fahrer flüchtete; Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Über 1,7 Promille; Polizei geht gegen Hauptunfallursachen vor; Zwei Hinweisschilder umgefahren - Fahrer flüchtete; Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Münchhausen - Über 1,7 Promille

Der am Freitag, 23. August, gegen 00.20 Uhr, in Münchhausen kontrollierte Autofahrer roch deutlich nach Alkohol. Er lehnte vor Ort den Alkotest ab, was ihn aber nicht vor weiteren polizeilichen Maßnahmen bewahrte. Auf der Wache entschloss sich der 23 Jahre alte Mann dann doch noch zu einem Test. Das Ergebnis war wohl nicht gewünscht, denn statt 0,0 Promille, was eine Blutprobe entbehrlich gemacht hätte, zeigte das Gerät mehr als 1,75Promille an. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und entließ den Mann nach der Blutprobe.

Landkreis - Polizei geht gegen Hauptunfallursachen vor

Immer wieder berichtet die Polizei von schweren Verkehrsunfällen und über Statistiken zu Verkehrsunfällen. Aus diesen Berichten geht hervor, dass die Geschwindigkeit und die Ablenkung insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen mit zu den hauptsächlichen Unfallursachen gehören. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen durch Prävention aber auch durch Repression ist eine der wichtigsten Aufgaben der Polizei. Die Polizei berichtet über die Präventionsmaßnahmen und auch über die durchgeführten Kontrollen und verweist immer wieder auf die Fortsetzung derselben. Genau solche Kontrollen führte der Regionale Verkehrsdienst am Donnerstag, 22. August durch und erhielt dabei Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei. Das Ergebnis belegt (leider) wieder mal die Notwendigkeit dieser Kontrollen. Zwischen 09.30 und 11.30 Uhr fuhren auf der Bundesstraße 255 in der Gemeinde Weimar 10 Fahrer zu schnell. In 8 Fällen hatte das Ordnungswidrigkeiten zufolge, zwei Fahrer bezahlten Bar. Ein 36 Jahre alter Mann aus Gladenbach fuhr bei den erlaubten 100 km/h mit 143 km/h in Richtung Marburg. Er muss mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt rechnen. Ein Lkw aus Rumänien musste wegen der gemessenen 95 km/h eine Sicherheitsleistung erbringen, bevor er weiterfahren durfte. Da die Kolleginnen und Kollegen die Augen auch vor anderen Verstößen nicht verschließen, ahndeten sie noch zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht, und fertigten noch drei Anzeigen u.a. wegen festgestellter Verstöße gegen Sozialvorschriften und das Gewerberecht. Der Schwerpunkt der Kontrolle am Vormittag lag bei der Geschwindigkeitsüberwachung, der bei der Kontrolle am Nachmittag auf der Ablenkung. Elf Fahrzeug hielt die Polizei zwischen 13.30 und 15 Uhr in der Biegenstraße vor dem Erwin-Piscator-Haus an und stellte dabei vier Handyverstöße, drei nicht angelegte Sicherheitsgurte, ein Erlöschen der Betriebserlaubnis, einmal abgefahrene Reifen und einmal unnötigen Lärm fest.

Unfallfluchten

Stadtallendorf - Zwei Hinweisschilder umgefahren - Polizei bittet um Hinweise

Wer hat vor Mittwoch, 21. August, 10 Uhr, in der Michele-Ferrero-Straße einen Verkehrsunfall beobachtet, bei dem ein Auto nach einer Kurve von der Straße abkam und dabei zwei Hinweisschilder samt Mast umgefahren hat? Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigtes Auto mit korrespondierenden Schäden? Bei den Schildern handelt es sich um Hinweisschilder zu Firmen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Erkenntnisse über das beteiligte Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Wehrda - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Aufgrund der Spurenlage und dem Schadensbild ist es sehr wahrscheinlich, dass ein ein- oder ausparkendes Auto beim Rangieren leicht mit der Kunststoffstoßstange gegen die Fahrertür eines schwarzen Hyundai Tucson gefahren ist. Die Reparatur der leichten Delle mit dem geringen Lackschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Der Unfall auf dem Lidl-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße im Industriegebiet Wehrda war am Dienstag, 20. August, zwischen 09.35 und 10.20 Uhr. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

