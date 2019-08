Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen platt; Alkohol und Drogen; Mountainbike gestohlen; Außenspiegel vom Dodge Ram beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wolfgruben - Reifen platt

Die Ursache des platten vorderen rechten Reifens war mutwillige Beschädigung. Die Spuren deuten auf ein Plattstechen hin. Der betroffene graue VW Golf parkte zur Tatzeit in der Nacht zum Donnerstag, 22. August ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Buderusstraße. Nach ersten Ermittlungen könnte die Tatzeit gegen Mitternacht gewesen sein. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Alkohol und Drogen

1. Kirchhain

Am Mittwoch, 21. August, um kurz nach 19 Uhr zog die Polizei Stadtallendorf einen 33 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis aus dem Verkehr. Er saß am Steuer eines Kastenwagens, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Drogentest reagierte positiv auf THC. Die Polizei beendete nicht nur die Fahrt, sondern veranlasste auch die notwendige Blutprobe.

2. Biedenkopf

Weil er mit nur 60 km/h über die Umgehungsstraße (B 62) "schlich", überprüfte die Polizei Biedenkopf den Pkw. Der 21 Jahre alte Fahrer beteuerte, seit über sechs Monaten nichts mehr mit Drogen zu tun zu haben. Aufgrund sich ergebender Verdachtsmomente, dass es sich bei der Aussage um eine Schutzbehauptung handelte, erfolgte eine Durchsuchung. Dabei fiel ein Joint aus der Tasche und die Polizei fand zudem eine geringe Menge Marihuana in einer weiteren Tasche. Nach anfänglichem Leugnen räumte der junge Mann dann doch den Genuss von Betäubungsmitteln ein. Auch für ihn war die Fahrt damit zum Kontrollzeitpunkt am Mittwoch, 21. August, um 23.40 Uhr zu Ende. Die Polizei entließ den Mann

3. Stadtallendorf

Aus dem zwecks allgemeiner Verkehrskontrolle angehaltenen schwarzen Mercedes strömte der Polizei deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der daraufhin durchgeführte Alkotest beim 20 Jahre alten Fahrer reagierte positiv und zeigte über 1,3 Promille an. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Die Kontrolle war in der Nacht zum Donnerstag, 22. August, um 00.40 Uhr in der Rheinstraße. Der Wagen blieb stehen und der Mann konnte erst nach der Blutprobe seiner Wege ziehen.

Wetter - Mountainbike gestohlen

Trotz des Anschlusses mit einem Schloss an den Zaun des Anwesens Am Bahnhof 26 stahl ein Dieb das weißes Scott Mountainbike. Die Tatzeit war am Donnerstag, 15. August, zwischen 07.15 und 15.45 Uhr. Nachdem die eigenen Nachforschungen das Rad nicht wiederbrachten, erstattete der Besitzer jetzt eine Anzeige. Wo ist seit dem Donnerstag ein grün abgesetztes weißes 26 Zoll Scott Voltage YZ 35 aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Fronhausen - Außenspiegel vom Dodge Ram beschädigt

Wer hat am Mittwoch, 21. August, zwischen 09 und 13.15 Uhr den vor dem Anwesen Gießener Straße 54 auf dem Fahrstreifen geparkten silbernen Dodge Ram beim Vorbeifahren gestreift? Auf diese Frage suchen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg eine Antwort. Am linken Außenspiegel entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, dass aufgrund eines gefundenen Plastikteils ebenfalls einen zumindest geringen Schaden hat, ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben?

Martin Ahlich

