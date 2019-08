Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verbotener Gruß und Parole

Marburg-Biedenkopf (ots)

Halsdorf

Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, freier Oberkörper und ein verbotenes Verhalten, das strafrechtliche Ermittlungen und wohl auch Konsequenzen nach sich zieht. So fielen in der Nacht zum Samstag, 10. August im Festzelt bei der Kirmes in Halsdorf drei Männer auf. Gegen 2.10 Uhr soll dann mindestens ein dieser Personen den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen haben. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen. Wer hat die verbotenen Gesten und Äußerungen noch gehört bzw. gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung dieser Männer führen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

