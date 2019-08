Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht - Polizei sucht Opel Astra

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hartenrod

Die am Unfallort gefundenen Autoteile gehören nach den Ermittlungen an einen Opel Astra J. Der Wagen müsste nach dem angerichteten Schaden ebenfalls erheblich beschädigt sein. Wo also steht ein wahrscheinlich an der Front frisch unfallbeschädigter Opel Astra?

Der Unfall, um den es geht, ereignete sich wahrscheinlich Montagabend, 19. August, gegen 22 Uhr. Zu dieser Zeit hörten Anwohner ein Scheppern, sahen aber kein Fahrzeug. Nach den Spuren fuhr der Unfallverursacher über die Hahnkopfstraße von der Straße Am Heiligenstock zur Hartenroder Straße. Er stieß aus unbekannten Gründen gegen den in diese Richtung am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Astra. Der Anstoß war so heftig, dass es den geparkten Wagen um fast einen Meter versetzte. Ein Nachbar sah den beschädigten Wagen und meldete diesen morgens um 04.35 Uhr. Unversehrt abgestellt hatte der Besitzer das Auto am Vortag um 14.35 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen oder die Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum beteiligten und mutmaßlich vorne erheblich beschädigten Opel Astra J geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

