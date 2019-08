Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eine Berichtigung der Pressemeldung von heute morgen und Meldungen zu zwei Fahrraddiebstählen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Weißer Wagen fährt gegen blauen Audi - Zeugen gesucht (ACHTUNG! Berichtigung: nicht Gisselberger, sondern Gutenbergstraße)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Sonntag, 18. August zwischen 20.30 und 20.45 Uhr. Der Unfall war auf einem Parkplatz im Hinterhof in der Gutenbergstraße 14. Ein wohl weißes Fahrzeug beschädigte beim Verlassen des Parkplatzes einen blauen Audi A 3 und verursachte einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Die Polizei bittet insbesondere eine Frau, die in einem Cafe am Fenster saß, den Unfall offenbar sah und Hinweise auf einen weißen Van oder SUV gab. Diese Frau ist eine wichtige Zeugin. Sie aber auch weitere bislang unbekannte Zeugen werden dringend gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzten.

Wallau - Fahrraddiebstahl

Zwischen Donnerstag, 15. August und Sonntag, 18. August stahl ein Dieb vom Hof eines Einfamilienhauses in der Untere Hainbachstraße ein Mountainbike des Herstellers Ghost. Das 26 Zoll Rad mit der 21-Gang-Schaltung hat die Farben Weiß, Rot und Grau. Wo ist dieses Rad plötzlich aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des älteren MTB geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Trotz Anschluss an den Fahrradständer - MTB weg

Die Sicherung durch das Anschließen des grauen Conway MC 427 an einen Fahrradständer war offenbar für den Dieb kein Problem. Trotz der Sicherung ist das Mountainbike im Wert von 500 Euro weg. Tatort des Diebstahls war ein Abstellplatz vor dem Anwesen Alte Kasseler Straße 15. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rades bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

