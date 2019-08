Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Marburg-Biedenkopf (ots)

Burgholz -

Der Täter des Einbruchs in den Gastronomiebetrieb in der Turmstraße flüchtete ohne Beute. Der Einbruch war in der Nacht zum Freitag, 15. August, zwischen 20.30 und 08 Uhr. Den gewaltsamen Zutritt verschaffte sich der Täter durch ein Fenster der Terrasse. Nach den Spuren durchsuchte er vor der Flucht das Erdgeschoss und den Keller. Wer hat während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

