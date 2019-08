Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190807-1: Geldbörse geraubt/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Männer haben am Dienstagmorgen (6. August) einen 23-Jährigen niedergeschlagen und sein Geld geraubt.

Der Wesselinger war gegen 02:00 Uhr auf dem Nachhauseweg. Im Birkenwäldchen (Birkenstraße) schlug ihm seinen Angaben zufolge eine unbekannte Person von hinten auf den Kopf. Der 23-Jährige fiel zu Boden. Der Täter raubte seine Geldbörse. Zwei bis drei weitere Personen sahen dem Geschehen zu. Die Gruppe lief danach in Richtung Jahnstraße. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu der Tätergruppe geben? Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell