Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190806-3: Verkehrsunfall nach technischem Defekt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Kraftomnibus ist unkontrolliert in den Gegenverkehr gefahren und gegen ein Auto einer fünfköpfigen, niederländischen Familie gestoßen.

Am Dienstag (06. August) befuhren ein Auto und ein Bus der Linie 927 mit mehreren Fahrgästen um 08:00 Uhr in entgegengesetzter Richtung die Landesstraße 213. Der Bus zog aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe einer Baustelle nach links in den Gegenverkehr. Trotz des Ausweichmanövers des entgegenkommenden Autofahrers in Richtung Leitplanke, touchierte der Bus die linke Fahrzeugseite des Autos. Dabei erlitten die vier Insassen des (35/34/12/9) leichte Verletzungen. Rettungswagen brachte die Familie in ein Krankenhaus.

Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt des Busses unfallursächlich sein. Die Ermittlungen dauern an.

Der niederländische Pkw wurde abgeschleppt und der Bus in einem Industriegebiet abgestellt. Die Landesstraße 279 blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis um 09:15 Uhr kurzzeitig gesperrt. (bm/wp)

