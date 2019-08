Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190805-4: Autodiebe flüchteten-Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (04. August) gegen 22:40 Uhr stahlen zwei Unbekannte einen Audi. Auf der Flucht verursachte einer von ihnen absichtlich einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen.

Ein Zeuge bemerkte einen Mann in einem dunklen Kombi, der auf der Hitzeler Straße stand. Als er genauer hinsah, bemerkte er einen zweiten Mann, der sich zu dem davor parkenden Audi begab und diesen öffnete. Als der Fahrer des Kombi den Zeugen bemerkte, hupte er. Der Kombi flüchtete über die Brühler Straße, der zweite Mann floh in dem gestohlenen Audi in Richtung der Langenackerstraße. Der Zeuge verständigte den Notruf der Polizei, die nach dem gestohlenen Audi und dem Kombi fahndeten.

Gegen 23:00 Uhr traf ein Streifenwagen auf der Kerkrader Straße auf den gestohlenen Audi. Die Polizisten setzten sich vor das Auto und forderten den Fahrer durch Anhaltezeichen "Stopp Polizei" auf, stehen zu bleiben. Der Autodieb missachtete die Anhaltezeichen, überholte den Streifenwagen auf der zweispurigen Straße und rammte diesen. Durch den Unfall war der Streifenwagen nicht mehr fahrbereit (Achsbruch), so dass die Verfolgung nicht fortgesetzt werden konnte. Der Fahrer flüchtete über die Kerkrader Straße in Richtung Industriestraße. Verletzt wurde keiner der Beamten.

Den Wagen fanden weitere Polizisten gegen 23:30 Uhr verlassen auf der Vorgebirgsstraße. Der Zeuge konnte einen der Täter beschreiben. Dabei handelt es sich um einen etwa 185 Zentimeter großen Mann, circa Mitte 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er ein T-Shirt und eine kurze Hose. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

