Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190805-1: Containeraufbrecher in Haft - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bauarbeiter stellten einen 36-jährigen Mann in einer Toilette eines Sanitärcontainers.

Am Samstag (03. August) stellten um 07:30 Uhr die Mitarbeiter einer Baufirma im Neubaugebiet West-Devon-Straße fest, dass an einem Baucontainer die Scheibe eingeschlagen war. Einen dort zuvor installierten Monitor fanden die Arbeiter in einem Sanitärcontainer wieder. In einer verschlossenen Toilettenkabine trafen sie auf einen 36-Jährigen, der die Flucht ergreifen wollte. Die Arbeiter hinderten ihn daran und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. In einer von ihm mitgeführten Tasche fanden Polizisten Diebesgut von vorangegangenen Diebstählen dieser Baustelle. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln wurde der 36-Jährige vorgeführt. Ein Richter folgte dem Antrag und schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. (bm)

