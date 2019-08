Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190802-4: Nach Auseinandersetzung festgenommen-Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (01. August) ist ein 30-jähriger Mann zwei Passanten auf der Lusienstraße begegnet. Einen schlug er mit einer Flasche nieder. Danach wehrte er sich gegen die einschreitenden Polizisten.

Die beiden Passanten (43/33) kamen dem 30-Jährigen gegen 19:15 Uhr auf dem Fußweg der Luisenstraße entgegen. Als sie ihn passierten, sprach der Mann sie in polnischer Sprache an und ging hinter ihnen her. Als er versuchte, sie körperlich anzugreifen, wehrte der 43-Jährige ihn ab. Dabei stießen die beiden gegen ein parkendes Auto, wodurch die Frontscheibe beschädigt wurde.

Der 30-Jährige schlug plötzlich mit einer Flasche gegen den Kopf des Älteren, der daraufhin flüchtete und die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wenig später trafen Polizisten den 30-Jährigen schlafend auf einer Parkbank auf einem Fußweg zur Kolpingstraße an. Als die Beamten ihn weckten, verhielt er sich auch ihnen gegenüber aggressiv und schlug und trat nach ihnen. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Mit körperlichem Einsatz mehrerer Beamter nahmen sie den Mann fest. Dabei verletzten sich zwei Beamte und der 30-Jährige leicht. Die Beamten leiteten gegen den 30-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wp)

