Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190802-3: Zwei Festnahmen nach Tiefgaragen-Unfall - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Unfall in einer Tiefgarage mit einem gestohlenen Auto war am Donnerstagabend (01. August) ein 50-jähriger Mann zunächst geflüchtet.

Ein Zeuge (54) hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie der 50-Jährige mit seinem Auto in einer Tiefgarage "Im Bungarten" beim Anfahren rückwärts gegen einen Pfeiler rollte und diesen beschädigte. Als er den Fahrer darauf ansprach, wirkte dieser auf den Zeugen sehr benommen. Nachdem sich der 50-Jährige schließlich vom Unfallort entfernt hatte, verständigte der Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallfahrer in seinem Fahrzeug wenig später auf der Straße "Im Ringofen" an. Da sich der Mann sehr auffällig verhielt, testeten die Beamten ihn auf Drogen und Alkohol. Sowohl ein Drogenvortest (THC und Amphetamin) als auch ein Alkoholvortest (0,22 Promille) waren positiv. Ein Arzt entnahm ihm daher später eine Blutprobe. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein mehr besitzt und sein Auto sowie die Kennzeichen vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet worden waren. Da der Tatverdächtige in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Das Fahrzeug stellten sie sicher. Den 29-jährigen Beifahrer nahmen die Beamten im Übrigen ebenfalls mit auf die Wache. Gegen ihn bestanden zwei offene Haftbefehle der Kölner Staatsanwaltschaft. (nh)

