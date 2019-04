Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Diebstahl, Einbruch in Hochschulmensa, Gegen Hauswand gefahren

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Audi gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Audi A6 Kombi im Wert von etwa 11.000 Euro ist in der Nacht von Montag auf Dienstag vom Gelände eines Autohandels in der Marktstraße gestohlen worden. Möglicherweise gelang es den Dieben bei einem Besichtigungstermin in den Vortagen unbemerkt den Originalschlüssel auszutauschen. Gegen Mitternacht drangen die Diebe dann in das Betriebsgelände des Händlers ein und ließen den nicht zugelassenen, grau-silberfarbenen Wagen mitgehen. Zuvor mussten sie dem Wagen noch Starthilfe geben, was möglicherweise beobachtet worden sein könnte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Notzingen (ES): Gegen Hauswand gekracht

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Rechbergstraße ereignet hat. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Opel Meriva war gegen 10.20 Uhr auf der Rechbergstraße unterwegs. An der Gabelung zur Lisztstraße fuhr er aufgrund einer medizinischen Ursache geradeaus weiter, prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und durchbrach zunächst einen Gartenzaun, bevor sein Wagen gegen die Hauswand prallte und dort zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Senior anschließend zur Untersuchung und stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sein Opel musste abgeschleppt werden. (cw)

Esslingen (ES): Weiterer Einbruch im Stadtteil St. Bernhardt

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 30.04.2019/11.57 Uhr

Im Laufe des Dienstags ist ein weiterer Einbruch im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt gemeldet worden. Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in die evangelische Kirche auf dem Friedhof und in die Grundschule eingebrochen.

Über ein aufgebogenes Schachtgitter gelangten zudem mehrere bislang unbekannte Täter über ein darunter liegendes, eingetretenes Oberlichtfenster in die Mensa der Hochschule in der Flandernstraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Bislang liegen keine Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut vor. Ein Tatzusammenhang mit den weiteren Einbrüchen wird überprüft. (ms)

