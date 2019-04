Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Reutlingen (ots)

An Mülltonne hängengeblieben und auf die Fahrbahn gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Montagmorgen in Ohmenhausen erlitten. Der 38-Jährige war mit seinem Elektrofahrrad kurz nach sieben Uhr verkehrswidrig auf dem linksseitigen Gehweg der Hohe Straße in Richtung Betzingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb er an einer Mülltonne hängen, kam dadurch ins Schlingern und stürzte nach rechts auf die Fahrbahn. Die 35-jährige Lenkerin eines Mitsubishi, die in Richtung Gomaringen unterwegs war, hatte keine Möglichkeit einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mann prallte gegen die vordere, rechte Seite ihres Pkw und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt kümmerte sich zunächst an der Unfallstelle um den 38-Jährigen. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell