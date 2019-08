Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190801-4: Fahrraddieb festgenommen- Bergheim

Ein Zeuge hat am Mittwoch (31. Juli) das Fahrrad eines Freundes wiedererkannt und verständigte die Polizei. Die nahmen den Fahrraddieb fest.

Der Zeuge sah gegen 19:30 Uhr auf der Heckenstraße in Richtung Paffendorf einen Unbekannten auf dem Rad eines Freundes. Darauf saß ein Unbekannter, so dass er die Polizei verständigte und die Verfolgung aufnahm. Die Beamten nahmen den 37-jährigen Tatverdächtigen zunächst fest, der behauptete, das Rad sei bereits seit Längerem in seinem Besitz. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel. Der Zeuge verständigte seinen 31-jährigen Freund, der den Diebstahl des Rades bereits am 19. Juli bemerkt hatte. Unbekannte hatten das verschlossene Rad vor seiner Wohnanschrift in Bergheim gestohlen. Eine Anzeige hatte er bisher noch nicht erstattet. Der 31-Jährige hatte sich alle Daten notiert und einen Eigentumsnachweis.

Schützen auch Sie Ihr Eigentum und notieren Sie die Daten Ihres Fahrrades! Erstatten Sie bei Verlust eine Anzeige. Dies ist auch online möglich. Nur so kann bei einer Verkehrskontrolle Ihr Fahrrad zugeordnet und die Täter belangt werden. Inzwischen bietet die Polizei auch eine Fahrradpass-App an, die Sie kostenlos im App Store oder im Google Play Store herunterladen können. So haben Sie die erforderlichen Daten immer dabei. Weitere Informationen finden Sie unter http://url.nrw/4kh sowie unserer Internetseite unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/servicezeiten-zur-fahrradkennzeichnung. (wp)

