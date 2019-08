Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190801-3: Diebstahl aus Rettungswagen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Zeugin hat einen 24-jährigen Mann bemerkt, der sich am Medikamentenkoffer eines Rettungswagens zu schaffen machte. Ein Rettungssanitäter stellte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Rettungswagen stand am Mittwoch (31. Juli) um 22:00 Uhr am Haupteingang des Sana-Krankenhauses in der Krankenhausstraße. Die Seitentür des Wagens stand offen. Während die Besatzung des Rettungswagens im vorderen Bereich stand, öffnete ein 24-Jähriger einen Medikamentenkoffer und nahm offenbar ein Medikament heraus. Das sah eine Krankenschwester, die die Besatzung des Wagens darauf aufmerksam machte. Der 24-Jährige ergriff die Flucht. Ein Rettungsassistent lief ihm nach und forderte ihn mehrfach lautstark auf, stehenzubleiben. Erst an der Kreuzung der Horbeller Straße konnte er den Mann stellen.

Polizisten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Morphin. Ein Medikament fanden die Beamten nicht bei ihm. Ein Diensthund der Polizei suchte den Fluchtweg ebenso erfolglos ab. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell