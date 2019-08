Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190801-1: Autofahrer abgedrängt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer brachte einen Verkehrsunfall zur Anzeige, bei dem seinen Angaben zufolge ein Motorradfahrer flüchtete. Die Polizei sucht den Motorradfahrer und weitere Zeugen.

Der Autofahrer befuhr am Montag (29. Juli) um 15:30 Uhr die Landesstraße 91 in Richtung Glessen. Voraus fuhr ein Motorrad, welches nach Angaben des Autofahrers erheblich langsamer als erlaubt unterwegs war (50 statt erlaubter 100 km/h). Zudem erschwerte der Motorradfahrer ein Überholen durch Schlangenlinien und Ausbremsen. Der Autofahrer wurde beim Überholversuch auf die Gegenfahrbahn und dort gegen Strauchbewuchs abgedrängt, wodurch sich eines der beiden Kinder (6) auf der Rückbank leicht verletzte und der Fahrzeuglack zerkratzt wurde. Der Motorradfahrer fuhr am folgenden Kreisverkehr in Richtung der Straße "Im Tal" davon.

Der Motorradfahrer ist groß und kräftig. Er trug neben dem Helm eine Lederjacke und eine Jeanshose. Das Motorrad war schwarz.

Dieser Motorradfahrer und weitere Zeugen werden zur Rekonstruktion des Unfalles gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

